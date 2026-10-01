Silvânia (GO) é a maior produtora de tomates do Brasil

A cidade de Silvânia, em Goiás, é a maior produtora de tomate industrial do Brasil. O município colheu 361 mil toneladas de fruta, um aumento de quase 80% em relação à safra anterior. Porém, produtores locais alertam sobre os efeitos do clima na produção.



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