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Entenda a importância da escolha da semente para cada cultura

Pesquisadores desenvolvem inovações para garantir a produtividade e mais resiliência no campo

Record News Rural|Do R7

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Como a escolha certa pode fazer total diferença no campo? Direto do GAFFF (Global Agribusiness Fórum), realizado em São Paulo nos dias 1º e 2 de outubro, a apresentadora Kelly Godoy conversou com William Weber, presidente da Vylor no Brasil e Paraguai. "Escolher uma boa semente é fundamental", diz o especialista. Veja a entrevista na íntegra!

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