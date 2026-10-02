Entenda a importância da escolha da semente para cada cultura

Como a escolha certa pode fazer total diferença no campo? Direto do GAFFF (Global Agribusiness Fórum), realizado em São Paulo nos dias 1º e 2 de outubro, a apresentadora Kelly Godoy conversou com William Weber, presidente da Vylor no Brasil e Paraguai. "Escolher uma boa semente é fundamental", diz o especialista. Veja a entrevista na íntegra!



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