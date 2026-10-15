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PEC da Segurança Pública será votada nesta quinta (15) no Senado Federal

Oposição tenta incluir emenda para reduzir maioridade penal para 16 anos

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A PEC da Segurança Pública está programada para ser votada nesta quinta-feira (15) no Senado. Oposição tenta incluir emenda para reduzir maioridade penal para 16 anos.

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