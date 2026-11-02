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Pesquisas reduzem tempo para a produção do pequi

Estrela da culinária goiana ganhou variedades com menor tempo de cultivo

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A Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) junto com a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) conseguiu desenvolver uma variedade de pequi com o tempo de produção consideravelmente menor do que o costumeiro.

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