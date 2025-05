Cachorro conquista admiradores com determinação ao encarar sessão de fisioterapia

Um cachorro da raça golden retriever tem conquistado admiradores na internet com a sua determinação durante uma sessão de fisioterapia. No vídeo, o animal aparece caminhando em uma esteira rolante instalada em uma banheira com água, sem largar o brinquedo que leva na boca. A atividade foi uma recomendação médica para fortalecer a musculatura e melhorar a mobilidade do pet .