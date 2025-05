Barco de pesca é apreendido com mais de duas toneladas de metanfetamina na Indonésia

Policiais da Indonésia apreenderam mais de duas toneladas de metanfetamina em um barco de pesca, nesta segunda-feira (26). As investigações, em conjunto com a Alfândega, levaram cinco meses até que os agentes chegassem ao carregamento da droga — a maior apreensão na história do país.



A carga, retida na última quinta-feira (22), foi avaliada em aproximadamente R$ 2 bilhões e já estava pronta para o consumo. Com a operação, seis pessoas foram presas , sendo quatro indonésios e dois tailandeses. Os oficiais não divulgaram qual seria o destino do carregamento.