Homem que teve as duas pernas amputadas vira fenômeno do halterofilismo

Um atleta americano se tornou um fenômeno do halterofilismo ao superar a perda de seus membros inferiores. O texano nasceu com uma malformação, o que casou a amputação de parte do seu corpo aos 2 anos — fato que não o impediu de ser ativo nos esportes desde a época do colégio. Com os efeitos positivos nos treinos da academia, a paixão pelo halterofilismo aconteceu no ensino médio e não parou desde então. O atleta chama a atenção das pessoas por sua força, se tornando personal trainer e conquistando diversos prêmios em competições.