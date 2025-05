Cabelo maluco? Cabeleireiro chinês surpreende ao criar penteados criativos e inusitados

O cabeleireiro Zhao Yining levou a sério o dia do " cabelo maluco " e tem impressionado com seus penteados criativos e fora do comum, na China. Suas inspirações são diversas, passando por objetos e até animais. As produções exigem bastante dedicação, levando cerca de cinco horas para ficarem prontas. O artista faz sucesso na internet , acumulando aproximadamente 1 milhão de seguidores em uma rede social.