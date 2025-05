Cena de desenho animado? Cão e gato se divertem andando juntos de patinete no Canadá

Ao contrário da rivalidade comum entre cães e gatos , uma dupla improvável tem mostrado que é possível ter parceria até para andar de patinete. Vivendo no Canadá, os dois pets não só se dão bem como fazem passeios sincronizados: o cachorro dá impulso, enquanto o felino se acomoda e curte todo o trajeto. A prática, contudo, só foi possível com a ajuda de uma adestradora que cria somente animais resgatados . Essa amizade com truques fofos já foi assunto em diversos programas de televisão e conquistou muitos corações de fãs.