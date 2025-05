Motociclista dá mortal e cai sentado em caçamba de caminhonete após colisão, na Tailândia

Um acidente de trânsito chamou atenção na Tailândia por um motivo inusitado. Nas imagens, é possível ver o momento em que uma caminhonete branca faz uma conversão proibida e é atingida em cheio por um motociclista. Com a batida, o piloto foi parar dentro da caçamba do veículo. Sem saber que carregava a vítima, o motorista ainda tentou fugir do local. A fuga só terminou alguns metros depois, quando o condutor finalmente parou.