Hóquei subaquático desafia atletas em Hong Kong

O hóquei subaquático está ganhando visibilidade em Hong Kong. Este esporte pouco conhecido desafia os atletas a disputar um disco no fundo da piscina enquanto seguram o fôlego.



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