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Hóquei subaquático desafia atletas em Hong Kong

Torneio reúne competidores de vários países da Ásia; modalidade sonha com os Jogos Olímpicos

News das 10|Do R7

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O hóquei subaquático está ganhando visibilidade em Hong Kong. Este esporte pouco conhecido desafia os atletas a disputar um disco no fundo da piscina enquanto seguram o fôlego.

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