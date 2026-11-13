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Robô vira atendente em cafeteria de Hong Kong

Atendimento é realizado por meio de uma tela interativa equipada com inteligência artificial

News das 10|Do R7

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Em Hong Kong, uma cafeteria com a equipe formada por robôs inaugurada essa semana já conquistou muitos clientes.

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