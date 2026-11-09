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Profissional registra imagem impressionante na Nova Zelândia

Fotógrafo reuniu 578 fotos tiradas em duas horas

News das 10|Do R7

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Um astrofotógrafo da Nova Zelândia registrou uma imagem impressionante do céu noturno repleto de rastros luminosos deixados por satélites.

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