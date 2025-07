Alfabetização infantil no Brasil cresce, mas não atinge meta Em 2024, índice chega a 59,2%, abaixo da meta nacional de 60% News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 20h49 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h49 ) twitter

A alfabetização infantil no Brasil avançou em 2024, alcançando um índice de 59,2% de crianças alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental. No entanto, esse número ficou abaixo da meta nacional de 60%, conforme dados do Ministério da Educação.

O Ceará se destacou entre os estados com um índice de alfabetização de 85,3%, seguido por Goiás (72,7%) e Minas Gerais (72,1%). Em contraste, a Bahia registrou o menor índice entre os estados, com apenas 35,9%. No total, cerca de 58% dos municípios melhoraram seus resultados em comparação aos anos anteriores.

A avaliação envolveu mais de dois milhões de alunos que responderam a questões objetivas e dissertativas. O ministro da Educação destacou que há planos para apoiar estados que não atingiram a meta e melhorar os índices nos próximos anos. O objetivo do governo é alcançar uma taxa de alfabetização de 80% até 2030.

