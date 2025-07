‘Seremos um país livre de crueldade em animais nos testes para cosméticos’, diz diretora do DPDA

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe os testes em animais para cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfume, na última quarta-feira (9). Apenas métodos substitutivos, como culturas celulares, organoides e bioimpressão, já validados pela ciência, serão permitidos.



Em entrevista ao News 19 Horas , Vanessa Negrini, diretora do DPDA (Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais), destaca que essa mudança coloca o Brasil na linha de frente com as melhores práticas internacionais, com métodos mais éticos, modernos e alinhados com a eficácia dos produtos.



“O Brasil amanheceu mais bonito porque seremos, enfim, um país livre de crueldade em animais nos testes para cosméticos”, afirma. Vanessa também ressalta que o Ministério do Meio Ambiente e a mobilização social, que resultou em um abaixa assinado com mais de 1,68 milhão de assinaturas, foram cruciais para a conquista.