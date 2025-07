Carro desgovernado quase atropela cadeirante em shopping de Salvador Veículo colide com três carros; motorista sofreu mal súbito e não houve feridos News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 20h43 (Atualizado em 09/07/2025 - 20h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cadeirante quase é atropelado após carro desgovernado bater em três veículos em Salvador (BA)

Em Salvador, um cadeirante escapou por pouco de um atropelamento quando um carro desgovernado colidiu com três veículos estacionados em um shopping durante horário de pico. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A motorista do carro perdeu o controle após sofrer um mal súbito e foi levada a uma unidade de saúde com dores, mas foi liberada após atendimento médico. Imagens mostram o momento dramático em que o cadeirante consegue se desviar do impacto iminente.

Assista ao vídeo - Cadeirante quase é atropelado após carro desgovernado bater em três veículos em Salvador (BA)

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!