Semanas após empurrão, esposa de Macron ignora ajuda do marido ao desembarcar no Reino Unido

Mais uma polêmica envolvendo o casal Emmanuel Macron, presidente da França, e a primeira-dama, Brigitte Macron. No desembarque no Reino Unido , nesta terça (8), Brigitte descia as escadas do avião quando o marido estendeu a mão para ajudá-la. Ela, porém, ignorou o gesto, como mostra o vídeo. Essa é a primeira visita de um líder europeu ao país desde o Brexit.



O outro 'climão' do casal havia sido registrado no final de maio. Quando desembarcavam no Vietnã, câmeras flagraram o momento em que Brigitte empurrou o rosto de Macron , ainda dentro da aeronave.