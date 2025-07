Maquiadora norte-americana viraliza com maquiagem inspirada em animações Ela homenageia personalidades históricas e cria conteúdo educativo para crianças News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 17h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 17h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Norte-americana mistura maquiagem com desenhos infantis e viraliza nas redes sociais

Uma maquiadora dos Estados Unidos está conquistando grande popularidade ao criar vídeos que combinam maquiagem com personagens de animações infantis. Em suas criações, ela transforma seu rosto em uma tela viva através de movimentos faciais, atraindo mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais.

Além de recriar personagens animados, a maquiadora presta homenagens a figuras históricas como Albert Einstein. Ela também contribui para a educação infantil com livrinhos de pintura que ensinam de forma lúdica. Seus fãs, de todas as idades, acompanham suas produções com entusiasmo e aguardam ansiosamente suas próximas criações.

Assista ao vídeo - Norte-americana mistura maquiagem com desenhos infantis e viraliza nas redes sociais

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!