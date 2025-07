Primeira brasileira a alcançar a maior nota em Harvard revela: 'Nunca foi meu objetivo'

Pela primeira vez em quase 400 anos de história da Universidade de Harvard , uma brasileira conquistou a maior nota de sua turma. Ao lado de sua irmã gêmea, Sara Borges, de 23 anos, foi aprovada em Medicina na USP (Universidade de São Paulo), mas decidiu seguir outro caminho, trocando o curso por Psicologia em Harvard.



Em entrevista ao News das 19h , Sara revela que, quando recebeu a proposta de estudar na renomada universidade americana, a decisão foi difícil. "Não foi óbvio para mim que eu deveria deixar a USP de início. Eu conversei com vários colegas e professores, mas acabei vendo que, pelas oportunidades que a universidade oferecia, a flexibilidade do sistema americano e também a oportunidade de conhecer gente do mundo inteiro, eu deveria ir", declara.



Ela recebeu uma honraria que reconhece os estudantes com as maiores notas da turma. "Nunca foi meu objetivo tirar a nota mais alta da turma, foi algo que aconteceu devido à dedicação que eu punha nas aulas e, quando eu recebi a notícia, eu não entendi, foi uma amiga que me explicou que é o mais próximo que você pode chegar do topo da turma", conta Sara. Ela foi uma das 54 estudantes premiadas, tornando-se a primeira brasileira a alcançar tal feito.