Pesquisa aponta satisfação no trabalho para maioria dos brasileiros

RESUMO DA NOTÍCIA 58% dos trabalhadores brasileiros estão satisfeitos com suas funções, segundo pesquisa da FGV.

A taxa de desocupação no país é de 7%, com 17% dos entrevistados se dizendo muito satisfeitos.

As principais queixas no emprego incluem baixa remuneração, carga horária elevada e falta de benefícios.

A maior parte dos gastos mensais é com alimentação e aluguel, evidenciando desafios financeiros apesar da satisfação no trabalho.

Pesquisa revela que 58% dos trabalhadores brasileiros estão satisfeitos com o emprego

Uma pesquisa realizada pela FGV Ibre revela que entre abril e junho de 2025, 58% dos trabalhadores brasileiros estão satisfeitos com suas funções. A taxa de desocupação no país é de 7%. Entre os entrevistados, 17% estão muito satisfeitos, enquanto 6,6% se consideram insatisfeitos e apenas 0,8% estão muito insatisfeitos.

As principais queixas incluem baixa remuneração (50,5%), carga horária elevada (21,9%) e falta de benefícios (10,7%). A saúde mental também é uma preocupação crescente entre os trabalhadores.

Em relação aos gastos mensais, a alimentação consome 74,2% do orçamento dos trabalhadores. Aluguel ou financiamento representam mais de 40%, enquanto despesas com contas e serviços públicos somam 36,8%. Cuidados médicos correspondem a 31% dos gastos. Apesar do cenário favorável em termos de empregabilidade, desafios persistem quanto ao salário e à carga horária.

