Ataque contra prefeito de Taboão da Serra: delegado diz que investigação exige cautela e pede calma

O delegado seccional de Taboão da Serra (SP), Hélio Bressan, falou em coletiva à imprensa sobre os processos de investigação do caso de José Aprígio da Silva (Podemos), atual prefeito e candidato à reeleição, baleado na tarde desta sexta-feira (18) , enquanto retornava de uma visita a bairros afetados pelas chuvas. "Vamos ter um pouquinho de paciência, eu sei que a sociedade cobra, mas a Polícia Civil vai continuar trabalhando com bastante cautela", declarou Bressan.



A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, emitiu uma nota repudiando o ocorrido e que aguarda com serenidade os próximos passos da investigação.



Aprígio, de 72 anos , estava a bordo de um carro blindado, entretanto, um dos disparos quebrou a proteção e o atingiu na clavícula. Ele recebeu os primeiros socorros em uma unidade de pronto atendimento da cidade e foi transferido ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo a equipe do político, ele está em estado estável.