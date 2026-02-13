Logo R7.com
Ginasta mirim começa jornada com colchões improvisados

Sophya Lourrani conseguiu bolsa para treinar e sonha com seleção brasileira

News das 10|Do R7

Uma menina de 7 anos de Timon, no Maranhão, surpreendeu ao praticar ginástica artística com equipamentos improvisados e conseguiu uma bolsa atleta no Piauí.

