Esclerose múltipla: Christina Applegate revela que diagnóstico estava errado

A atriz Cristina Applegate revelou recentemente em um podcast que o diagnóstico de esclerose múltipla recebido em 2021 estava incorreto. Neuropsicóloga tira dúvidas sobre a doença.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!