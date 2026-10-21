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Esclerose múltipla: Christina Applegate revela que diagnóstico estava errado

Segundo ela, número de erros nas avaliações sobre a doença é alto

News das 19h|Do R7

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A atriz Cristina Applegate revelou recentemente em um podcast que o diagnóstico de esclerose múltipla recebido em 2021 estava incorreto. Neuropsicóloga tira dúvidas sobre a doença.

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