Esclerose múltipla: Christina Applegate revela que diagnóstico estava errado
Segundo ela, número de erros nas avaliações sobre a doença é alto
A atriz Cristina Applegate revelou recentemente em um podcast que o diagnóstico de esclerose múltipla recebido em 2021 estava incorreto. Neuropsicóloga tira dúvidas sobre a doença.
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