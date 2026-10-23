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Grécia proíbe redes sociais para menores de 15 anos

Nova lei entra em vigor no país em 1º de janeiro do ano que vem

News das 19h|Do R7

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O Parlamento da Grécia aprovou nesta sexta-feira (23) um projeto que proíbe o uso de redes sociais para menores de 15 anos. De acordo com as informações, a nova lei entrará em vigor em 1° de janeiro de 2027.

A Grécia estava entre os sete países da União Europeia que buscavam uma solução definitiva para a verificação de idade. Com isso, o primeiro-ministro grego afirmou que as plataformas têm até dois meses e meio para desenvolver uma forma de verificar a idade dos usuários e proteger a privacidade deles.

AAustrália foi o primeiro país a adotar uma legislação semelhante, no ano passado.

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