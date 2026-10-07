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OMS lança guia para combater obesidade infantil

Entidade recomenda mudanças de hábitos no tratamento de menores

News das 19h|Do R7

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A OMS divulgou um documento extenso com orientações sobre o tratamento da obesidade em crianças.
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