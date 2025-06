Ferroviária ou Santos? Veja quem o elenco da RECORD NEWS acha que vence o jogo desta quinta (5) Emissora transmite a partida pela terceira rodada do Paulistão Feminino a partir das 17h10 Paulistão Feminino|Laura Margutti* do R7 04/06/2025 - 16h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ferroviária goleou AD Taubaté durante a segunda rodada do Paulistão Feminino Celio Messias/Flickr FPF — 09.05.2025

Nesta quinta-feira (5), a partir das 17h10, a RECORD NEWS e o PlayPlus transmitirão ao vivo a partida entre Ferroviária e Santos pela terceira rodada do Paulistão Feminino.

Desta vez, o duelo acontece no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, no interior de São Paulo. Ambas as equipes somam 3 pontos na competição, com uma vitória e uma derrota cada.

Na primeira rodada, as Locomotivas protagonizaram uma goleada contra o AD Taubaté, fechando o placar em 6 a 0, mas perderam por 1 a 0 para o Palmeiras no segundo jogo.

Com resultado mais tímido, o Santos levou a melhor sobre o São Paulo por 2 a 0 na estreia do Paulistão Feminino. Já na segunda rodada, foi superado pelas Brabas do Corinthians, que marcaram 3 gols, enquanto as Sereias da Vila não balançaram a rede.

‌



Ferroviária ou Santos?

Para esquentar a partida desta quinta-feira (5), o elenco da RECORD NEWS se reuniu para palpitar o resultado do jogo.

A única que discorda da possível vitória das Locomotivas é a convidada Yara Fantoni R7/Arte

Entre os participantes estão Mary Silvestre, Matheus Teixeira e Nayara Inorro, do programa Elas com a Bola; Camila Juliotti, comentarista do R7; o narrador Lucas Pereira; o apresentador Caique Resende; e a convidada especial Yara Fantoni, jornalista esportiva do Desimpedidos, que também atua nas transmissões do Campeonato Brasileiro masculino no R7 e no PlayPlus.

‌



Desta vez, a maioria acredita na vitória da Ferroviária. Para Nayara e Camila, as Locomotivas irão marcar 2 gols contra 1 das Sereias da Vila. Já Matheus acredita em um 2 a 0 seco para o time de Araraquara.

Lucas aposta em 3 a 1 para as Locomotivas, enquanto Mary chuta uma vitória magra da Ferroviária: 1 a 0. Caique foi o que mais arriscou: na opinião dele, o placar será de 3 a 2 para a Ferroviária. A única que crê na vitória do Santos é Yara Fantoni. Para ela, as Sereias da Vila ganham por 1 a 0.

‌



No ranking dos palpites, a única que ainda não pontuou é Mary Silvestre R7/Arte

A terceira rodada do Paulistão Feminino começa nesta quarta-feira (4). O primeiro jogo será entre Realidade Jovem e Bragantino, às 15 horas. Na sequência, o clássico entre Palmeiras e São Paulo acontece às 19 horas. Fechando o dia, às 21 horas, Corinthians e AD Taubaté entram em campo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

*Sob supervisão de Júlia Ramos