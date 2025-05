Corinthians e Marília se enfrentaram no estádio Bento de Abreu, em Marília, pelo Campeonato Paulista Feminino. O Timão venceu por 5x0, com gols de Fernanda, Carol Nogueira e Jhonson (três vezes). O resultado mantém as Brabas na disputa pela liderança do campeonato, e garante o alvinegro na semifinal.