Campiolo marca para as Palestrinas em clássico contra as Brabas
Resultado leva o time alviverde para a vice-liderança do campeonato estadual
O clássico entre Palmeiras e Corinthians da última quarta-feira (29) terminou com vitória alviverde, em jogo válido pela quinta rodada do Paulistão Feminino.
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