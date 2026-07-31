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Campiolo marca para as Palestrinas em clássico contra as Brabas

Resultado leva o time alviverde para a vice-liderança do campeonato estadual

Elas com a Bola|Do R7

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O clássico entre Palmeiras e Corinthians da última quarta-feira (29) terminou com vitória alviverde, em jogo válido pela quinta rodada do Paulistão Feminino.

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