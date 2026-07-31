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Confira a classificação após a quinta rodada do Paulistão Feminino

Ferroviária manteve liderança com vitória contra o Taubaté em casa

Elas com a Bola|Do R7

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A Ferroviária manteve a liderança do Paulistão Feminino após vencer o Taubaté de virada. Confira a tabela de classificação!

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