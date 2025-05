Confira os gols da goleada do São Paulo sobre o Marília por 7 x 1

Neste domingo (7), com transmissão na RECORD NEWS, o São Paulo goleou o Marília por 7x1 pela oitava rodada do Paulistão Feminino. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Bia Menezes mandou de fora e abriu o placar para o Tricolor. Mariana, Isa, Ariel e Vi Amaral também marcaram. Os outros dois foram contra. Mari ainda diminuiu para o Marília com um gol de pênalti. Assista a todos os gols da goleada!