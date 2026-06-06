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Seleção feminina encara os EUA no estádio do Corinthians

Brasil tenta segunda vitória contra estadunidenses na era Arthur Elias

Elas com a Bola|Do R7

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A seleção brasileira feminina enfrenta os Estados Unidos neste sábado (6) no estádio do Corinthians.

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