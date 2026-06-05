Clubes utilizam tecnologia para conhecer novos atletas

A inteligência artificial está se tornando uma aliada na descoberta de novos talentos no futebol. Meninos e meninas que sonham em jogar profissionalmente agora podem contar com essa tecnologia para enviar vídeos de jogos e treinos a clubes interessados.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!