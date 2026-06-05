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Clubes utilizam tecnologia para conhecer novos atletas

Jovens compartilham lances, habilidades e treinos por meio de vídeos em plataforma

Elas com a Bola|Do R7

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A inteligência artificial está se tornando uma aliada na descoberta de novos talentos no futebol. Meninos e meninas que sonham em jogar profissionalmente agora podem contar com essa tecnologia para enviar vídeos de jogos e treinos a clubes interessados.

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