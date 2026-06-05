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Gabriela Barbosa batiza nome de movimento

Elemento inédito da brasileira entrou para o código da modalidade

Elas com a Bola|Do R7

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A ginasta Gabriela Barbosa, de 18 anos, conquistou um feito inédito ao criar um novo movimento nas barras assimétricas.

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