São Paulo vira nos acréscimos e derrota o Corinthians no Paulistão Feminino

O São Paulo derrotou o Corinthians por 2 a 1 no clássico Majestoso, disputado na noite deste domingo (22), em Santana de Parnaíba (SP), pela quarta rodada do Paulistão Feminino . A vitória tricolor veio de forma emocionante, com dois gols marcados nos acréscimos.



Em um primeiro tempo morno, o Corinthians abriu o placar com um chutaço de fora da área de Duda Sampaio. Na segunda etapa, o São Paulo voltou melhor e pressionou, mas só conseguiu empatar aos 49 minutos, com a zagueira Kaká, de cabeça. A virada veio no lance seguinte, aos 50, com Vitorinha.



O resultado derrubou os 100% de aproveitamento da equipe alvinegra, que segue com nove pontos e agora vê o Palmeiras liderar, com dez. Já as Soberanas chegaram aos seis pontos e se aproximaram do pelotão de frente da competição. Assista aos melhores momentos!