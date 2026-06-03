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Lei estabelece as condições para a realização da Copa do Mundo Feminina no Brasil

Governo espera que evento gere 'impactos permanentes' no país

Elas com a Bola|Do R7

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O presidente Lula sancionou a Lei Geral da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027.

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