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EUA começam preparação para jogos contra o Brasil

Norte-americanas estão em treinamento no CT do São Paulo na Barra Funda

Elas com a Bola|Do R7

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A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos realizou seu primeiro treino no Brasil nesta semana. A atividade ocorreu no Centro de Treinamento do São Paulo, na Barra Funda, como preparação para os amistosos contra a equipe brasileira.

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