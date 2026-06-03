EUA começam preparação para jogos contra o Brasil

A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos realizou seu primeiro treino no Brasil nesta semana. A atividade ocorreu no Centro de Treinamento do São Paulo, na Barra Funda, como preparação para os amistosos contra a equipe brasileira.



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