Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Seleção feminina se apresenta para amistosos contra os EUA

Jogadoras estão concentradas em hotel de Guarulhos e vão iniciar preparação para as partidas

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

A seleção brasileira feminina de futebol está reunida em São Paulo para uma série de amistosos contra a equipe dos Estados Unidos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Estados Unidos
  • São Paulo (Estado)
  • elas-com-a-bola

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.