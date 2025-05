Veja íntegra da vitória do São Paulo sobre o Red Bull Bragantino na 2ª rodada do Paulistão Feminino

Em partida disputada nesta quinta-feira (15), válida pela 2ª rodada do Paulistão Feminino 2025 , o São Paulo goleou o Red Bull Bragantino em visita ao Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP). O confronto foi transmitido pela RECORD NEWS .



Os três gols das Soberanas foram marcados por Kaká, eleita craque do jogo, Camilinha e Crivelari. As Bragantinas, na lanterna da tabela da competição, desperdiçaram um pênalti e encerraram com o placar zerado. Assista à íntegra da partida!