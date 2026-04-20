Cantor Leandro Lehart diz que conversas analisadas pela Justiça foram ‘tiradas de contexto’

O cantor e compositor Leandro Lehart, condenado em segunda instância por estupro e cárcere privado , quebrou o silêncio após quatro anos da noite em que Rita de Cássia Corrêa diz ter sido violentada por ele.

nega ter realizado qualquer tipo de crime contra ela, mas a Justiça entende o vocalista do Art Popular como culpado após analisar as conversas pelo celular entre o casal. Nesses diálogos ele confessa os crimes. Tal confissão, porém, é negada em entrevista exclusiva à Lehartcontra ela, mas a Justiça entende o vocalista docomo culpado após analisar as conversas pelo celular entre o casal. Nesses diálogos ele confessa os crimes. Tal confissão, porém, é negada em entrevista exclusiva à RECORD





“Se não existe confirmação, se não existe detalhamento, não existe confissão[...] Eu fui condenado por causa de retirada de trechos específicos em uma conversa ampla em que esses trechos foram usados para criar uma narrativa”, afirma ele.





A condenação do cantor é de quase dez anos de prisão. Ele diz que pretende provar sua inocência e continuar vivendo sua vida normalmente. Ainda completa que a Justiça está agindo assim por estar pressionada por um “momento histórico em que o Brasil maltrata muito as mulheres”.