Polícia americana prende quadrilha de brasileiros que aplicava golpe milionário em imigrantes
Esquema prejudicou milhares de pessoas com promessas falsas de legalização
Uma quadrilha brasileira foi presa nos Estados Unidos por operar um esquema milionário de fraude de documentos em 19 estados do território americano. As vítimas dos golpes eram os clientes, que contratavam o serviço com o sonho de viver legalmente no país.
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