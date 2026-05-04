Polícia americana prende quadrilha de brasileiros que aplicava golpe milionário em imigrantes

Uma quadrilha brasileira foi presa nos Estados Unidos por operar um esquema milionário de fraude de documentos em 19 estados do território americano. As vítimas dos golpes eram os clientes, que contratavam o serviço com o sonho de viver legalmente no país.





“É uma manipulação psicológica, é uma manipulação emocional surreal, que só quem viveu sabe o que eu estou falando”, afirma uma das vítimas, que preferiu não ser identificada na reportagem.





A sede da empresa que estava em funcionamento no Brasil ficava no interior paulista , em São José dos Campos. Lá eram prometidos sonhos aos clientes, que após realizarem o pagamento, ficavam sem receber os documentos de legalidade para viver no exterior.



