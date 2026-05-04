Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Polícia americana prende quadrilha de brasileiros que aplicava golpe milionário em imigrantes

Esquema prejudicou milhares de pessoas com promessas falsas de legalização

Record News Investigação|Do R7

  • Google News

Uma quadrilha brasileira foi presa nos Estados Unidos por operar um esquema milionário de fraude de documentos em 19 estados do território americano. As vítimas dos golpes eram os clientes, que contratavam o serviço com o sonho de viver legalmente no país. 


“É uma manipulação psicológica, é uma manipulação emocional surreal, que só quem viveu sabe o que eu estou falando”, afirma uma das vítimas, que preferiu não ser identificada na reportagem.

A sede da empresa que estava em funcionamento no Brasil ficava no interior paulista, em São José dos Campos. Lá eram prometidos sonhos aos clientes, que após realizarem o pagamento, ficavam sem receber os documentos de legalidade para viver no exterior.

Jaconias Borges também foi uma vítima da Legacy. Ele contratou os serviços para passar a viver nos EUA com os vistos regularizados. Pagou o equivalente a R$ 35 mil, mas mesmo assim não recebeu os documentos e foi deportado para o Brasil com a esposa. “Foi muita humilhação”, disse em entrevista à RECORD.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Fraude
  • Golpe
  • Imigração
  • record-news-investigacao

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.