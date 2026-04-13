Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Reviravolta nas investigações: Família de guarda civil retoma inquérito da morte da filha

Perito contratado pela família de Mayara aponta inconsistências na investigação policial sobre a morte da guarda civil

Record News Investigação|Do R7

  • Google News

A morte da guarda civil metropolitana Mayara Teruya Jacinto, de 33 anos, em junho de 2025, ainda levanta suspeitas. As investigações concluíram que ela tirou a própria vida, mas a família da vítima ainda não acredita na possibilidade


Ela foi encontrada morta no apartamento do namorado e o inquérito já estava arquivado, mas sabendo da inconsistência dos resultados da investigação policial da época, a família contratou um perito para retomar as investigações.

“Eles brigavam e ela sempre cedia, ela sempre voltava atrás. Ele insistia em falar e ela acabava cedendo”, conta a irmã da vítima, Mariana Cristina Teruya Jacinto, sobre as várias idas e vindas do casal desde o início do namoro. 

Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi investigado, arquivado e que não houve solicitação para a reabertura do inquérito. Mas a advogada da família, Andreia Fonseca, pretende fazer isso o mais rápido possível, após encontrar inconsistências na condução dele.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Morte
  • São Paulo (Cidade)
  • feminicidio
  • record-news-investigacao

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.