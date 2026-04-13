Reviravolta nas investigações: Família de guarda civil retoma inquérito da morte da filha
Perito contratado pela família de Mayara aponta inconsistências na investigação policial sobre a morte da guarda civil
A morte da guarda civil metropolitana Mayara Teruya Jacinto, de 33 anos, em junho de 2025, ainda levanta suspeitas. As investigações concluíram que ela tirou a própria vida, mas a família da vítima ainda não acredita na possibilidade.
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