Família denuncia abandono e abusos de ex-esposa contra idoso aposentado

Airton Martins, engenheiro mecatrônico aposentado de 61 anos, enfrenta graves problemas de saúde após suposta negligência por parte de sua ex‑mulher, Élica Rovani Martins. A família do idoso denuncia que a ex‑esposa teria utilizado a curatela para realizar empréstimos indevidos, causando perdas financeiras significativas.





Diagnosticado com um abscesso cerebral após uma viagem ao Canadá , Airton passou a apresentar dificuldades motoras e visuais. Segundo familiares, ele poderia ter tido uma recuperação mais eficaz caso tivesse recebido tratamento adequado, o que, afirmam, não foi providenciado pela ex‑esposa.





Em determinado período, Élica teria levado Airton para Itamaracá ( PE ). De acordo com testemunhas, nesse local ele teria sofrido maus‑tratos e negligência. Adenice, a cuidadora, registrou vídeos que mostram o engenheiro em condições insalubres.



