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Família denuncia abandono e abusos de ex-esposa contra idoso aposentado

Engenheiro de 61 anos apresenta sequelas neurológicas, prejuízos financeiros e teve situação levada ao Ministério Público

Record News Investigação|Do R7

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Airton Martins, engenheiro mecatrônico aposentado de 61 anos, enfrenta graves problemas de saúde após suposta negligência por parte de sua ex‑mulher, Élica Rovani Martins. A família do idoso denuncia que a ex‑esposa teria utilizado a curatela para realizar empréstimos indevidos, causando perdas financeiras significativas.


Diagnosticado com um abscesso cerebral após uma viagem ao Canadá, Airton passou a apresentar dificuldades motoras e visuais. Segundo familiares, ele poderia ter tido uma recuperação mais eficaz caso tivesse recebido tratamento adequado, o que, afirmam, não foi providenciado pela ex‑esposa. 

Em determinado período, Élica teria levado Airton para Itamaracá (PE). De acordo com testemunhas, nesse local ele teria sofrido maus‑tratos e negligência. Adenice, a cuidadora, registrou vídeos que mostram o engenheiro em condições insalubres. 

Atualmente, Airton vive com a filha, Giovanna Rovani Martins, em uma casa adaptada em Assis (SP), onde recebe fisioterapia e outros cuidados. Ele ainda enfrenta dificuldades financeiras em razão dos empréstimos feitos em seu nome pela ex-esposa.

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