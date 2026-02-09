Polícia investiga novas mortes em hospital ligado a trio de enfermeiros presos por homicídio
Entre os casos sob apuração estão dois idosos que sofreram paradas cardiorrespiratórias sem histórico de problemas no coração
A Polícia do Distrito Federal investiga novas mortes suspeitas em um hospital privado, onde já ocorreram três falecimentos atribuídos a um trio de técnicos de enfermagem. Entre as possíveis novas vítimas estão dois idosos que morreram por parada cardiorrespiratória, apesar de não apresentarem histórico de doenças no coração.
O técnico de enfermagem Marcos Vinícius de Araújo é o principal investigado e apontado como o autor das ações, que teriam levado os pacientes à morte por meio de doses letais. Além dos homicídios, ele também é acusado de falsificar receitas para obter medicamentos e aplicá‑los nos pacientes. Ele foi preso em Águas Lindas de Goiás (DF).
Outra suspeita é Marcela Camilly Alves, ela é acusada de omissão e de envolvimento em dois homicídios qualificados. Já Amanda Rodrigues, outra profissional investigada por envolvimento no crime, afirma ser inocente e alega ter sido manipulada pelo colega. As investigações seguem sob sigilo para identificar novas vítimas e esclarecer as motivações dos suspeitos.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Empresa de suplementos é alvo de investigação após denúncias de efeitos colaterais em consumidores
Apurações apontam irregularidades como uso de CNPJ suspenso e relatos de problemas cardíacos e renais ligados aos itens vendidos pela marca
Pais impedem casos de crimes sexuais virtuais contra menores no Rio e em São Paulo
Casos envolveram abordagens pelas redes sociais e prisão em flagrante após ação policial
Empresária morre após ser atingida por raio em passeio de tirolesa em Minas Gerais
Descarga elétrica atingiu Ana Paula e um funcionário da região enquanto ambos participavam de atividades turísticas
Americano é preso em São Paulo acusado de crimes sexuais contra crianças e adolescentes
A polícia deteve Floyd L. Wallace Jr. após denúncias de turismo sexual no Brasil
Mensagens revelam esquema de mulher acusada de planejar morte do próprio pai com ajuda de gêmeas
Investigação aponta que Michelle Paiva teria pago R$ 4 mil para que as irmãs viajassem de Guarulhos (SP) ao Rio de Janeiro para envenenar Neil Corrêa da Silva
Casos de feminicídio expõem brutalidade do crime organizado no Rio de Janeiro
Assassinatos de jovens revelam impacto da violência armada e do poder das facções na capital fluminense
Marido traído contrata amigo e comparsa para matar o homem que se relacionou com a esposa dele
Investigação detalhou ameaças, pagamentos e registros que confirmam a autoria de Luiz Antônio Malavolta no homicídio de Anderson Campos de Andrade
Madrasta encomenda assassinato de mulher no Rio por obsessão com enteada
Câmeras registraram os últimos momentos antes do ataque contra Laís Pereira, reforçando provas contra os acusados
Entenda como caso do jogador Robinho pode influenciar cumprimento de pena de italiano
Filho de um mafioso poderoso, Leonardo Badalamenti foi condenado por tráfico de drogas no Brasil e pode cumprir pena na Itália
Mistério: quem matou o 'Rei do Fuá'? Influenciador era conhecido por publicar fofocas de poderosos
Gefferson Willian dos Santos era famoso por críticas a figuras políticas e empresariais no Ceará
Homem morre ao tentar defender mulher de agressão do marido no interior de São Paulo
Vítima foi atingida após buscar impedir ato de violência; agressor foi preso e responderá por homicídio qualificado
Caminhoneiro sofre traumatismo craniano após agressão em posto de combustível no Espírito Santo
Caso reacende discussão sobre as condições dos motoristas nas rodovias brasileiras
Jovem é acusado de se passar por estudante de medicina e empresário para aplicar golpes em mulher
Investigação aponta que o acusado usava histórias de sucesso financeiro para convencer vítimas a transferirem grandes quantias de dinheiro
Casos de reações a assaltos em São Paulo acendem alerta das forças de segurança
Especialistas recomendam não reagir impulsivamente a crimes para evitar consequências fatais