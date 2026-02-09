Logo R7.com
Polícia investiga novas mortes em hospital ligado a trio de enfermeiros presos por homicídio

Entre os casos sob apuração estão dois idosos que sofreram paradas cardiorrespiratórias sem histórico de problemas no coração

Record News Investigação|Do R7

A Polícia do Distrito Federal investiga novas mortes suspeitas em um hospital privado, onde já ocorreram três falecimentos atribuídos a um trio de técnicos de enfermagem. Entre as possíveis novas vítimas estão dois idosos que morreram por parada cardiorrespiratória, apesar de não apresentarem histórico de doenças no coração.

O técnico de enfermagem Marcos Vinícius de Araújo é o principal investigado e apontado como o autor das ações, que teriam levado os pacientes à morte por meio de doses letais. Além dos homicídios, ele também é acusado de falsificar receitas para obter medicamentos e aplicá‑los nos pacientes. Ele foi preso em Águas Lindas de Goiás (DF).

Outra suspeita é Marcela Camilly Alves, ela é acusada de omissão e de envolvimento em dois homicídios qualificados. Já Amanda Rodrigues, outra profissional investigada por envolvimento no crime, afirma ser inocente e alega ter sido manipulada pelo colega. As investigações seguem sob sigilo para identificar novas vítimas e esclarecer as motivações dos suspeitos.

