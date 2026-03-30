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Sobrevivente fala pela primeira vez sobre acidente que matou seus quatro amigos em SC

Geovana relembra o episódio e fala sobre luta por responsabilização da tragédia

Record News Investigação|Do R7

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Dois anos após a morte de quatro amigos na virada do ano em Balneário Camboriú, Santa Catarina, Geovana Staellen falou pela primeira vez sobre a tragédia. Em janeiro de 2024, quatro jovens foram encontrados mortos dentro de um carro na cidade catarinense. A investigação concluiu que as mortes foram causadas por intoxicação por monóxido de carbono devido a uma falha no sistema do veículo.


Na noite da tragédia, os amigos haviam ido buscar Geovana na rodoviária após a celebração do Réveillon. Durante o trajeto, eles enfrentaram congestionamento e começaram a sentir sintomas como tontura e náusea. Ao chegarem ao terminal, relataram uma sensação semelhante à embriaguez. 

Depois de uma breve pausa fora do carro, motivada pelo mal-estar geral, eles retornaram ao veículo, onde o gás tóxico já estava acumulado. 

Tiago havia modificado o carro em Goiânia (GO) seis meses antes, substituindo peças originais por componentes artesanais, o que resultou na falha fatal. O mecânico Adailton Moreira da Silva e o sócio da oficina, Jhones Smith Jesus da Silva, respondem judicialmente por homicídio culposo e aguardam julgamento.

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