Sobrevivente fala pela primeira vez sobre acidente que matou seus quatro amigos em SC

Dois anos após a morte de quatro amigos na virada do ano em Balneário Camboriú, Santa Catarina , Geovana Staellen falou pela primeira vez sobre a tragédia. Em janeiro de 2024, quatro jovens foram encontrados mortos dentro de um carro na cidade catarinense. A investigação concluiu que as mortes foram causadas por intoxicação por monóxido de carbono devido a uma falha no sistema do veículo.





Na noite da tragédia, os amigos haviam ido buscar Geovana na rodoviária após a celebração do Réveillon. Durante o trajeto, eles enfrentaram congestionamento e começaram a sentir sintomas como tontura e náusea. Ao chegarem ao terminal, relataram uma sensação semelhante à embriaguez.





Depois de uma breve pausa fora do carro, motivada pelo mal-estar geral, eles retornaram ao veículo, onde o gás tóxico já estava acumulado.



