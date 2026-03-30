Sobrevivente fala pela primeira vez sobre acidente que matou seus quatro amigos em SC
Geovana relembra o episódio e fala sobre luta por responsabilização da tragédia
Dois anos após a morte de quatro amigos na virada do ano em Balneário Camboriú, Santa Catarina, Geovana Staellen falou pela primeira vez sobre a tragédia. Em janeiro de 2024, quatro jovens foram encontrados mortos dentro de um carro na cidade catarinense. A investigação concluiu que as mortes foram causadas por intoxicação por monóxido de carbono devido a uma falha no sistema do veículo.
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