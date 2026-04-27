Operação expõe lavagem de dinheiro no funk com MCs e influenciadores

Uma investigação conduzida pela Polícia Federal desvendou um complexo esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo grandes nomes do funk e influenciadores digitais. O caso veio à tona após a interceptação de um veleiro com mais de três toneladas de cocaína entre Cabo Verde e Ilhas Canárias pela Marinha dos Estados Unidos. Entre os principais investigados está o cantor MC Ryan .





A operação revelou que o grupo utilizava contas pessoais e jurídicas para movimentar recursos provenientes tanto das atividades artísticas quanto do tráfico internacional e jogos ilegais. A ostentação era uma estratégia utilizada para dar aparência legítima ao patrimônio acumulado ilicitamente. Foram apreendidos bens luxuosos, como carros avaliados em mais de R$ 20 milhões.





Além disso, investigações apontam que parte desses recursos estaria ligada a organizações criminosas violentas. Documentos mostram transações financeiras escusas usando criptoativos para misturar receitas lícitas com valores ilícitos associados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e casas clandestinas.



