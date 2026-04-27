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Operação expõe lavagem de dinheiro no funk com MCs e influenciadores

MC Ryan e Poze são alguns dos envolvidos no esquema investigado pela Polícia Federal

Record News Investigação|Do R7

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Uma investigação conduzida pela Polícia Federal desvendou um complexo esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo grandes nomes do funk e influenciadores digitais. O caso veio à tona após a interceptação de um veleiro com mais de três toneladas de cocaína entre Cabo Verde e Ilhas Canárias pela Marinha dos Estados Unidos. Entre os principais investigados está o cantor MC Ryan


A operação revelou que o grupo utilizava contas pessoais e jurídicas para movimentar recursos provenientes tanto das atividades artísticas quanto do tráfico internacional e jogos ilegais. A ostentação era uma estratégia utilizada para dar aparência legítima ao patrimônio acumulado ilicitamente. Foram apreendidos bens luxuosos, como carros avaliados em mais de R$ 20 milhões. 

Além disso, investigações apontam que parte desses recursos estaria ligada a organizações criminosas violentas. Documentos mostram transações financeiras escusas usando criptoativos para misturar receitas lícitas com valores ilícitos associados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e casas clandestinas. 

Outros nomes conhecidos também foram detidos ou mencionados na investigação: MC Poze já havia sido preso anteriormente por acusações semelhantes; Chrys Dias é acusado junto à esposa por centralizar pagamentos ilegais; e Raphael Sousa Oliveira administrava páginas usadas para promover conteúdo favorável aos investigados enquanto recebia quantias milionárias sem justificativa legal aparente.

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