Criminosos escavam túnel para assaltar bancos em Montevidéu

A polícia do Uruguai investiga o possível envolvimento do PCC em uma tentativa de assalto a bancos em Montevidéu. Os criminosos escavaram túneis para abrir o caminho por onde entrariam na instituição.



A operação de avanço por baixo da terra era silenciosa. As autoridades começaram a investigar a quadrilha em setembro de 2025, após uma denúncia anônima de tráfico de drogas, mas agiram quando as escavações estavam quase chegando ao destino final.



“Em uma operação desta natureza, manter informações sob sigilo nos permitiu impedir que acontecesse algo muito grave para o nosso país”, afirma José Manuel Azambuya, policial uruguaio.



Até o momento, 11 suspeitos foram presos e quatro deles são brasileiros. O advogado dos criminosos, Pablo Casas, afirma que nenhum deles tem ligação com o PCC do Brasil, mas dois dos brasileiros são suspeitos de integrarem a facção criminosa.



A polícia suspeita que o plano incluía o transporte de entorpecentes até o Porto de Montevidéu, para enviar a carga até outros países da América Latina e Europa. Durante a operação foram apreendidos 150 kg de drogas.



