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Gafanhotos tomam conta de distrito na Rússia

Apesar de não fazer mal a humanos diretamente, a espécie prejudica agricultura

News das 19h|Do R7

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Uma nuvem de gafanhotos tomou conta de um distrito no sul da Rússia, causando preocupação entre os moradores e as autoridades locais.

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