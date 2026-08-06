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Alemanha alerta para 'nova dimensão de ameaça' após incidente

Drone com dispositivo de detonação foi encontrado perto de avião de carga ucraniano

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Um dispositivo explosivo foi descoberto no aeroporto de Leipzig, na Alemanha. O local é considerado estratégico para a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e tem sido utilizado para envios à Ucrânia. As autoridades locais estão investigando o incidente como uma potencial ameaça híbrida e suspeitam que o drone envolvido possa ter origem russa.

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