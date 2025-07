Capacitação agrícola promove avanços no norte fluminense UENF oferece cursos para aprimorar produção rural e infraestrutura regional Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 14h45 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h45 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA UENF oferece 62 cursos para produtores rurais na 18ª Semana do Produtor Rural.

Os cursos abrangem cultivo, pecuária e práticas agrícolas para aprimorar o conhecimento.

O agronegócio é essencial para a economia da região, gerando empregos e promovendo infraestrutura.

O plano safra, em parceria com a UENF, oferece suporte financeiro a pequenos produtores.

Universidade aproxima conhecimento acadêmico e produtores rurais no norte fluminense

Durante a 18ª Semana do Produtor Rural, a Universidade Estadual do Norte Fluminense oferece 62 cursos de qualificação para produtores rurais, técnicos agrícolas e estudantes. As atividades incluem aulas teóricas e práticas em áreas como cultivo e pecuária, visando aprimorar o conhecimento no campo.

O agronegócio é vital para a economia local, impulsionando agricultura, pecuária e agroindústria na região norte do Rio de Janeiro. Esses setores geram empregos, estimulam a infraestrutura e promovem melhorias nas comunidades rurais por meio de inovação e tecnologias modernas.

Além disso, em parceria com a UENF, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Rio de Janeiro lançou o plano safra. Essa iniciativa busca oferecer suporte financeiro aos pequenos produtores, incentivando o crescimento econômico dos municípios do norte fluminense.

