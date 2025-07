Preços dos etanóis registram queda enquanto açúcar cristal segue caminho contrário em SP

Os preços dos etanóis no mercado paulista apresentaram queda na semana passada. O indicador Cepea-Esalq (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) mostra que o etanol hidratado fechou a R$ 2,5239 o litro, com uma redução de 1,1%. Já para o tipo anidro, o recuo foi de 1,33%, atingindo R$ 2,9204. O ritmo lento de negociações, com a aquisição de poucos volumes pelas distribuidoras , somado ao período de férias escolares, que já tende a reduzir a demanda, fizeram com que a desvalorização ocorresse.



Em contrapartida, os preços médios do açúcar cristal subiram 2,11%, com a saca de 50 kg sendo comercializada a R$ 118,77. Segundo o Cepea, em resposta a recentes quedas que já estavam causando preocupações com relação aos custos de produção, representantes de vendas das usinas seguiram firmes nos valores ofertados pelo cristal de melhor qualidade, contando com a alta que se instalou.